Сыктывкар, , 19:12 — REGNUM В образовательных учреждениях Коми отмечен небольшой рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минобазования.

Карантин Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«Прошлая неделя и начало этой показывают незначительный рост. По сравнению с декабрем прошлого года, на который пришелся пик заболеваемости, показатели по ОРВИ и гриппу ниже в два раза. Показатели заболеваемости коронавирусом также в два раза ниже, но ежедневно они по чуть-чуть растут», — заявила глава министерства Наталья Якимова.

Из-за ОРВИ и гриппа на карантине на сегодня находятся три небольшие образовательные организации, из-за коронавируса — техникум в Сыктывкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми штамм «Омикрон» выявили у 23 человек.