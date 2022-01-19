Москва, 19 января, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 января 2022 составило 2 трлн 549 млрд рублей или 97,8% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит 19 января пресс-служба Минфина России.

Providefin.ru Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, лидерами по исполнению расходов стали национальные проекты «Жильё и городская среда» — 99,8% от годового плана, «Безопасные качественные дороги» — 99,8%, «Наука и университеты» — 99,4%, «Международная кооперация и экспорт» — 99,2%.

Исполнение расходов по национальному проекту «Культура» составило 98,8%, «Демография» — 98,7%, «Производительность труда» — 97,9%, «Экология» — 97,7%, «Цифровая экономика» — 95,8%, «Здравоохранение» — 95,2%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 95,2%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 98,8%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Туризм и индустрия гостеприимства» — 93,4%, «Образование» — 89,8%.