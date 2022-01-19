Москва, 20 января, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 20 января, Госдума обсудит поправки об увеличении пенсии на 8,6%, сообщает ИА REGNUM. Планируется проиндексировать пенсии с 1 января 2022 года, средний размер выплат составит 18 984 рубля.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Как следует из подготовленных поправок, предполагается увеличение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости путем установления ее величины в следующих размерах: с 1 января 2022 года — 6 564 руб. 31 коп. (действует — 6 401 руб. 10 коп.), с 1 января 2023 года — 6 931 руб. 91 коп. (действует — 6 759 руб. 56 коп.), с 1 января 2024 года — 7 313 руб. 17 коп. (действует — 7 131 руб. 34 коп.)

Еще одна поправка предусматривает с 1 января 2022 года увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента путем установления ее величины в следующих размерах: в 2022 году — 107 руб. 36 коп. (действует — 104 руб. 69 коп.), в 2023 году — 113 руб. 37 коп. (действует — 110 руб. 55 коп.), в 2024 году — 119 руб. 61 коп. (действует — 116 руб. 63 коп.).

Изменения вносятся в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии для представителей малочисленных народов Севера.

Индексация будет проводится постфактум, получившим пенсии в декабре-январе пенсии доиндексируют до 8,6%.