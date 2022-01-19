Курск, , 19:00 — REGNUM В Курской области школьный автобус 19 января съехал с дороги из-за сложных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автобус Полянской школы Курского района вёз 15 учеников на занятия. Из-за сложных погодных условий автобус съехал с дороги, пассажиры и водитель не пострадали. Дети ехали в автобусе в сопровождении сотрудника школы, который сразу сообщил о ДТП директору школы и находился с учениками до её прибытия. Десять детей родители забрали домой, ещё пять были доставлены в школу на занятия.

Автобус находится в исправном техническом состоянии и ехал по утверждённому маршруту. Нарушений ПДД водителем сотрудники ГИБДД не установили. Вопрос состояния дорог в районе взяла на контроль администрация Курского района.