Киев, 19 января 2022, 19:00 — REGNUM Решение Печёрского районного суда Киева, избравшего 19 января меру пресечения бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, будет обжаловано, заявил подследственный, передаёт телеканал «Прямой».
Отметив, что изъятие у него паспорта для выезда за рубеж создаёт проблемы для его политической деятельности, Порошенко объявил, что подаст апелляцию. Кроме того, он рассчитывает «на ответную реакцию международных партнёров» и намерен предпринять соответствующие меры.
Напомним, 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство с условием сдачи им паспорта для выезда за границу. Бывшего президента Украины подозревают в совершении государственной измены.
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