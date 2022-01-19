Цумадинский район, Дагестан, , 18:59 — REGNUM Отсутствие дороги в дагестанское село Хушет Цумадинского района, откуда беременную пришлось нести в больницу несколько часов на руках, связано с его труднодоступностью и дороговизной строительства путепровода. Его намеревались построить еще с советских времен, однако всегда проблема упиралась в отсутствие средств. Так прокомментировали в минтрансе Дагестана видео, появившееся в соцсетях, на котором сельчане по очереди несколько часов несли на носилках женщину в соседнее село по узкой горной тропинке, пролегающей вдоль обрыва.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Село Хушет расположено на высоте более двух тысяч метров в местности со сложнейшим рельефом. Попытки прокладки дороги неоднократно предпринимались здесь с 70-х годов прошлого века, но каждый раз возникал вопрос нехватки бюджетных средств на такой крупный проект. В связи с этим строительство дороги к село Хушет было решено осуществлять поэтапно», — говорится в сообщении минтранса. Строительство дороги в труднодоступное селение Хушет запланировано, пояснили в ведомстве, часть пути протяженностью пять километров из села Метрада через Нижнее Хваршини в Верхнее Хваршини была введена в эксплуатацию в 2020 году. В 2022 году должны завершить проектные работы и начать строительство следующего участка — от Верхнего Хваршини на Цихолак и далее к селу Хушет — протяжённостью 13,6 км.

Напомним, в дагестанском сегменте соцсетей ранее была распространена видеозапись, на которой группа сельчан несет по очереди на носилках женщину. Сообщалось, что беременной потребовалась срочная помощь, а в селении Хушет нет врача и санитарная авиация не смогла прилететь. Мужчины проделали путь до больницы пешком, неся больную на руках. К счастью, женщине вовремя оказали медпомощь, ребенку ничего не угрожает.

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