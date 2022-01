Нью-Йорк, США, , 18:59 — REGNUM Американская инди-рок группа Sonic Youth анонсировала сборник In/Out/In, состоящий из редких и неизданных записей 2000−2010 годов. Распавшаяся в 2011 году группа представила первый сингл будущего релиза In & Out. Об этом рассказал портал The Line Of Best Fit 18 января.

Кадр из клипа группы Sonic Youth Официальный YouTube-канал Sonic Youth

In & Out — первая из пяти редких записей, которыми поделится с фанатами сборник In/Out/In. Сингл также является одной из последних записей группы.

Как сообщает источник, In & Out никогда не выходил в цифровом формате, но был включен в бокс-сет Not The Spaces You Know… In/Out/In — это не новая музыка от Sonic Youth, гитарист Ли Ранальдо сказал журналу Rolling Stone, что воссоединение в данный момент не рассматривается: «Мы никогда не знаем, что принесет будущее, но мы и не загадывали. Вопрос о воссоединении остается открытым, люди всегда спрашивают об этом».

