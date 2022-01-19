Москва, 19 января, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Федеральный бюджет з 2021 году исполнен с профицитом в 514 млрд 758,6 млн рублей. Такую предварительную оценку приводит 19 января Минфин России.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Согласно данным ведомства, за минувший год в бюджет поступило 25 трлн 286,5 млрд рублей доходов, что составило 134,8% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2021 год.

Расходы бюджета были исполнены в объёме 24 трлн 771,8 млрд рублей, или 115,1% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 97,5% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за год перечислила в бюджет 15 трлн 880,3 млрд рублей доходов, что составило 130,3% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2021 год. От Федеральной таможенной службы поступило 7 трлн 156,9 млрд рублей, или 143,5% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 2 трлн 249,2 млрд рублей, или 141,9% к прогнозным показателям на 2021 год.