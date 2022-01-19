София, 19 января, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Глава македонской оппозиционной партии «Левица» Димитар Апасиев сообщил о том, что его сторонники встретили премьер-министра Болгарии Кирила Петкова хулиганской выходкой. Акцию провели члены специального подразделения «Красной молодежи» из «Левицы».

Mi.government.bg Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, на трассе, по которой должен был проехать Петков, был вывешен плакат, на котором красной краской было написано «Добро пожаловать, администраторы царя Бориса».

Под «царем Борисом» имелся в виду бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Напомним, 18 января в Скопье состоялась встреча Петкова с недавно (17 января) заступившим на свой пост премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.