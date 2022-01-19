Москва, , 18:52 — REGNUM В 2022 году в России пройдёт Чемпионат по интерактивному футболу, в качестве его организаторов выступят Российский футбольный союз и Федерация компьютерного спорта России. Об этом 19 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе киберспортивной организации.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Соревнования будут проходить на консоли PlayStation 5 в режиме FUT, призовой фонд турнира составит 1 млн рублей. Отборочный этап чемпионата пройдёт с 28 января по 14 февраля 2022 года, в его рамках будет проведено четыре онлайн-соревнования.

Основной этап запланирован на 3 — 18 марта 2022-го, его участники (32 киберспортсмена) сыграют по системе «каждый с каждым», восемь лучших игроков перейдут в плей-офф. Чемпионат завершится 3 апреля 2022-го, финальные соревнования пройдут по олимпийской системе в LAN-формате.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Министерство спорта России издало приказ, утверждающий федеральный стандарт программ подготовки по компьютерному спорту. Приказ, в частности, позволит обеспечить единство основных требований к киберспортивной подготовке на всей территории страны.

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