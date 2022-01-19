Липецк, , 18:46 — REGNUM В Липецкой области рецидивист приговорён к 22 годам заключения за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

46-летний ранее осужденный и отбывающий наказание в виде 20 лет лишения свободы за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних признан виновным в совершении еще 12 преступлений по статьям «Иные действия сексуального характера», «Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа», «Совершение развратных действий», «Изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних» и «Приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Мужчина, освободившись после отбытия наказания из исправительного учреждения Липецкой области, с 2014 по 2018 год активной переписывался с несовершеннолетними девочками в социальных сетях. Пяти школьницам в возрасте от 12 до 14 лет он представился их ровесником, пересылал им изображения порнографического содержания, а взамен требовал их фото в обнаженном виде. С помощью шантажа он получил интимные фото девочек.

Суд назначил окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме и остального срока — в исправительной колонии строгого режима.