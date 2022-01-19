Скопье, 19 января, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 18 января по предложению комиссии по координации в системе кризисного управления ввело режим чрезвычайного положения в сфере обеспечения поставок тепловой энергии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, со дня вступления режима ЧП в сфере поставок тепловой энергии в силу будут реализовываться меры, предложенные комиссией по мониторингу ситуации в сфере поставок тепловой энергии при министерстве экономики. Задачей мер будет обеспечение нормальной работы центрального отопления.

«Решением было констатировано существование кризисного положения в сфере поставок тепловой энергии в Скопье в связи с нехваткой тепловой энергии, возможностей для использования альтернативных энергоресурсов и положением дел на рынке термической энергии», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что компании-поставщики тепловой энергии уже накопили сотни миллионов денаров долгов перед компаниями-регуляторами.