Москва, , 19:04 — REGNUM Компания «Яндекс» и «Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовятся заключить мировое соглашение. Об этом стало известно во время рассмотрения спора IT-гиганта и надзорного ведомства в Арбитражном суде Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время заседания представитель компании «Яндекс» заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. При этом ранее стороны неоднократно заявляли, что готовятся принять мировое соглашение, чтобы решить спор в досудебном порядке.

«Текст мирового соглашения тоже будем в закрытом режиме принимать?» — спросила судья.

«Этот вопрос мы не сможем рассмотреть в открытом заседании», — исключила возможность рассматривать мировое соглашение в присутствии сторонних наблюдателей представитель ФАС.

После этого судья спросила, готово ли мировое соглашение сторон.

«Есть ходатайство об утверждении мирового соглашения», — ответила представитель ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело о дискриминации сторонних сервисов в поисковике. Этот процесс грозил обернуться для компании крупным штрафлм. Расследование в отношении IT-гиганта началось после того, как онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устраивало, что его поисковая система выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующих потребитель часто не доходит.

В феврале 2021 ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант требование не исполнил.

Судебный процесс неоднократно переносили по ходатайству сторон, которые заявляли, что готовятся заключить мировое соглашение. В итоге 19 января стороны выступили с ходатайством проводить судебные заседания в закрытом режиме, что исключает возможность присутствия на них представителей СМИ. Суд это ходатайство удовлетворил.

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