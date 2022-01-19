Москва, 19 января, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Начальнику филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России (расположена в СИЗО «Матросская тишина») предъявлено обвинение, сообщили 19 января в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Сизо-матросска.рф СИЗО «Матросская Тишина»

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следствие считает, что в период с 2020 по 2021 год начальник филиала получил от арестованных и осуждённых денежные средства за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты незаконные решения о наличии тяжёлых заболеваний. Решения послужили основанием для освобождения от наказания или содержания под стражей.

Всего, по данным СК, в настоящий момент установлено восемь лиц, воспользовавшихся «услугой».

"Завтра следствие намерено ходатайствовать перед Пресненским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — рассказали в пресс-службе.