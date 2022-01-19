Таллин, 19 января, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В течение февраля 2022 года утратят свое действие примерно 75 000 сертификатов о вакцинации жителей Эстонии. Об этом сообщил Центр инфосистем здоровья и благополучия страны (TEHIK).

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Данная мера коснется тех лиц, у которых с момента последней прививки от коронавируса прошло более 270 дней. Для получения нового действующего ковид-документа следует получить бустерную дозу вакцины и получить на портале пациента digilugu.ee новый сертификат о вакцинации. Срок действия сертификата исчисляется со дня последней прививки.

Подчеркивается, что с 1 февраля в Эстонии и других странах Евросоюза сертификат о первичной вакцинации действует девять месяцев вместо прежних двенадцати. Проверить действие сертификата можно с помощью приложения kontroll.digilugu.ee.

Разработчик технического решения TEHIK уведомил почти 200 000 жителей Эстонии, которые должны обновить свои сертификаты о вакцинации в ближайшие месяцы 2022 года.

В дальнейшем люди будут получать персональное сообщение за 30 дней и за два дня до истечения срока действия сертификата вакцинации.