Пазарджик , , 18:38 — REGNUM На международном шоссе «Тракия» неподалеку от города Пазарджик в южно-центральном регионе Болгарии остановлен автомобиль, в салоне которого находились 13 нелегальных иммигрантов. Об этом 19 января пишет софийская газета «Монитор».

Автобусы с беженцами Mil.ru

Согласно официальной информации, нелегалы были обнаружены в ходе рутинной дорожной проверки у автозаправочной станции. Документов при них не оказалось, однако, по словам мигрантов, они являются выходцами из стран Ближнего Востока, нелегально пересекшими турецко-болгарскую границу.

Детали операции не разглашаются. Иммигранты доставлены в пункт временного содержания при миграционном управлении Пазарджика. Водитель транспортного средства задержан. Ему грозит до 1 года тюремного заключения.

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