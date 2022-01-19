Таллин, 19 января, 2022, 18:37 — ИА Регнум. На фоне энергетического кризиса и тотального роста цен возглавляющая правительство Эстонии Реформистская партия сохранила свою популярность. Об этом со ссылкой на последний социологический опрос сообщил известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa.ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Публицист попытался объяснить этот, с его точки зрения, «феномен». Для ответа он предложил поставить себя на место типичного избирателя-эстонца.

«Реформистская партия, без сомнения, чисто эстонская партия. Она даже не пытается заигрывать с русским избирателем. Среди ведущих политиков партии нет ни одного инородца, и электорат реформистов этнически однороден», — сообщил Чаплыгин.

Долгое время партия позиционировала себя как партия предпринимателей, заявляя, что успешный бизнес является основой процветания страны. «Процветание так и не настало, а бизнесу сейчас очень тяжело», — констатировал публицист и добавил: «А еще реформисты любят поговорить о российской угрозе. Они упорно пугают народ гибридными и другого рода атаками со стороны России, что позволяет партии изображать из себя главную опору государственной безопасности».

Еще один «конек» правящей партии — борьба с русским образованием.

«Никакими более свежими идеями, вопреки своему названию, Реформистская партия не блещет. А в условиях ковидного и энергетического кризиса реформисты демонстрируют полную беспомощность», — отмечает Чаплыгин.

«Не знаю, что должно произойти и сколько времени пройти, чтобы избиратели Реформистской партии осознали реальное положение дел: их натравливают на собственных сограждан и соседей, чтобы на этой волне в очередной раз выиграть выборы», — завершил свои размышления известный публицист.