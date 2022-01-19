Когалым, Югра, 19 января 2022, 18:37 — REGNUM В Югре администрация города Когалыма выплатит компенсацию за травму, полученную ребёнком на игровой площадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Установлено, что в апреле 2021 года на семилетнюю девочку упал забор, который огораживал детскую площадку в районе дома №23 по ул. Мира в Когалыме. Ребёнок получил травму.
Суд обвинил должностные лица горадминистрации в отсутствии должного контроля за содержанием ограждения, которое после несчастного случая было демонтировано.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Альметьевске на 13-летнего мальчика упал забор. Ребёнок получил перелом ноги.
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