Озёрск, Челябинская область, , 18:33 — REGNUM В Озёрске Челябинской области местные жители судятся с местным коммунальным предприятием, которое доначислило им плату за отопление. Об этом пишут СМИ.

Отопление



По данным Накануне.Ru, размер платы пересчитали за три года. С каждой квартиры требуют оплаты от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Оказалось, что Государственная жилищная инспекция в 2020 году провела проверку расчётов за отопление и выявила, что считать нужно было не по показаниям общедомовых приборов учёта, а по нормативу потребления. По итогам проверки она выдала соответствующее предписание. В результате пересчёта оказалось, что граждане были должны за отопление больше, чем заплатили ранее.

Добиться признания предписания ГЖИ незаконным не удалось. Теперь граждане судятся с муниципальным унитарным предприятием.