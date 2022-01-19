Рига, , 18:32 — REGNUM Овощной павильон Рижского центрального рынка будет закрыт для посетителей несколько месяцев, сообщило местным СМИ руководство крупнейшего рынка Латвии.

Рынок rk.gov.ru

Руководитель отдела маркетинга и развития АО «Рижский центральный рынок» (Rigas centraltirgus) Рената Петрова сообщила, что связано это с событиями 14 января 2022 года, когда буря сорвала часть кровли.

Планируется провести техническое обследование павильона, чтобы определить объем работ, а затем объявить процедуру закупки. Торговцы из овощного павильона будут переведены в гастрономический и рыбный павильоны.