Киев, , 18:31 — REGNUM Апелляция будет подана на решение Печёрского суда Киева об избрании бывшему украинскому президенту Петру Порошенко меры пресечения, сообщает 19 января украинское государственном бюро расследований (ГБР) в Facebook.

Пётр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя решение суда, избравшего 19 января Порошенко меру пресечения, в соответствии с которой его отпустили из зала суда «под личное обязательство», украинское ведомство заявило, что это решение «не обеспечит соответствующего поведения подозреваемого».

В связи с такой ситуацией «сторона обвинения имеет все основания для его апелляции», подчеркнули в ГБР.

Напомним, Порошенко отпущен домой по решению суда в Киеве. При этом он освобождён «под личное обязательство» и обязан сдать паспорт для выезда с Украины за границу.

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