Подгорица, 19 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Спецпредставитель США по Западным Балканам Габриэль Эскобар прибудет в Черногорию 1 февраля, сообщает портал CDM.

Salvatore Mucciarone Флаг Черногории

Эскобар был в Черногории в ноябре 2021, и сделал заявление о том, что Соединенные Штаты поддерживают всех, кто поддерживает суверенную и гражданскую Черногорию.

Несколько дней назад он заявил, что в Черногории все еще существуют глубокие разногласия, напряженность между правящей коалицией и оппозицией, а также напряженность внутри самой правящей коалиции.

На вопрос, что он видит в качестве решения политической нестабильности в Черногории, которая также влияет на ее продвижение к членству в Европейском союзе, Эскобар сказал, что США не должны решать напряженность и проблемы правящей коалиции внутри члена НАТО.

Он добавил, что лидеры Черногории должны решить, будет ли сформировано правительство меньшинства.

«Что касается Демократического фронта, то он оказался тем, кто провоцирует разногласия, разжигает этническую напряженность, постоянно блокирует реформы в парламенте и тем самым блокирует дорогу в Европу. Он также был категорически против НАТО в прошлом. Так что я не верю, что что-то изменилось, и мы не считаем их подходящим партнером», — сказал Эскобар.