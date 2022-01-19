Бишкек, , 18:30 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии избрал арест в качестве меры пресечения председателю таможенной службы Адилета Кубанычбекова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщили в судебном органе сегодня, 19 января.

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Судья принял решение о взятии главного киргизского таможенника под стражу до 17 марта 2022 года с содержанием в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности. Сам Кубанычбеков утверждает, что его арест является политическим заказом.

ИА REGNUM напоминает, что спецслужбы Киргизии задержали председателя таможенной службы республики Адилета Кубанычбекова 17 января 2022 года.

По версии следствия, глава киргизской таможни занимался лоббированием интересов частных компаний — незаконно создавал им льготные условия и помогал укрывать ввозимую продукцию от таможенного администрирования.

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