Москва, 19 января, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы принял решение рассматривать иск компании «Яндекс» к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в закрытом режиме. Об этом 19 января передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Мы просим рассмотреть настоящее дело в закрытом судебном заседании, поскольку при его рассмотрении используются материалы, являющиеся коммерческой тайной. В других документах также содержится коммерческая тайна. Закрытие судебного заседания не нарушает прав сторон в деле. Мы просим уважаемый суд закрыть судебное заседание», — обратился к суду представитель компании «Яндекс»

»ФАС России поддерживает это ходатайство», — сказала представитель надзорного органа, обоснован свою позицию необходимостью уберечь от огласки сведения, которые составляют коммерческую тайну.

Большинство третьих лиц, участвующих в судебном процессе, также поддержали ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. В итоге суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, «Яндекс» решил оспорить в Арбитражном суде Москвы возбужденное против него Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дело о дискриминации сторонних сервисов в поисковике. Этот процесс грозил обернуться для компании крупным штрафом. Расследование в отношении IT-гиганта началось после того, как онлайн-сервисы IVI, Avito, ЦИАН, Profi.ru, Туту.ру, Drom.ru, 2ГИС, Zoon обвинили «Яндекс» в дискриминации. Их не устраивало, что его поисковая система выдаёт на запросы пользователей сервисы самого «Яндекса», а до конкурирующих потребитель часто не доходит.

В феврале 2021 ФАС выдала «Яндексу» предупреждение за создание дискриминационных условий в поисковой системе. В течение месяца компания должна была предоставить сторонним сервисам доступ к тем же специальным возможностям продвижения в поисковой выдаче, что и для собственных ресурсов. Однако IT-гигант требование не исполнил.

Первое судебное заседание по этому делу состоялось 22 сентября 2021 года. На нем стало известно, что ФАС и «Яндекс» ведут переговоры о заключении мирового соглашения. Представители компаний, которые жаловались в контролирующий орган на дискриминацию, сообщили, что такой вариант развития событий стал для них неожиданностью.

Что касается представителей антимонопольной службы и IT-гиганта, то и те, и другие попросили суд отложить рассмотрение дела, чтобы у них было время решить спор во внесудебном порядке. В итоге процесс несколько раз переносился по ходатайству сторон, которые никак не успевали заключить мировое соглашение к назначенному судом новому заседанию.