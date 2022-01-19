Москва, , 18:28 — REGNUM Согласно официальным данным, в последние сутки зафиксировано 33 899 случаев заболевания COVID-19 (накануне 31 253). Власти предупреждают, через пару недель страну накроет очередная волна, на этот раз гораздо более мощная. Участники команды «Молодёжка ОНФ» решили подготовиться заранее, мобилизовать ресурсы волонтеров в регионах, чтобы быть готовыми оказаться там, где понадобится помощь. Сегодня установочное совещание с координаторами «Молодёжки ОНФ» в регионах по данной теме провел депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.

Фото вируса Омикрон Центр «Вектор»

«Проговорили об оказании помощи и содействии поликлиническому звену, готовимся к волне «омикрона». Какие задачи планируется выполнять на сегодняшний день: прежде всего, это развоз врачей в регионах, административная помощь в больницах и поликлиниках, содействие в перепрофилировании отделений больниц под ковид-госпитали, работа в колл-центрах, доставка лекарств и продуктов больным ковидом, оказание иных видов помощи», — рассказал журналистам Игорь Кастюкевич.

На сегодняшний день уже готовы к работе порядка 3,5 тысяч человек из числа команды «Молодёжки ОНФ», которые будут задействованы в помощи ежедневно. Команда планирует работать совместно с другими молодежными организациями. На этой неделе участники команды в регионах встретятся с главными врачами больниц и поликлиник, представителями исполнительных органов власти, чтобы выяснить, какая именно помощь требуется и когда, наметят планы работ на ближайшее время.