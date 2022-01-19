Нижний Новгород, , 18:25 — REGNUM Росавтодор приступил к разработке проекта по расширению федеральной трассы Р-158 в Нижегородской области. В соответствии с программой развития сети автодорог федерального значения предполагается модернизация трассы Р-158 Нижний Новгород — Саратов до пересечения с будущей платной автомагистралью М-12 Москва — Казань возле Арзамаса. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, речь идет о капитальном ремонте отрезка км 40 — км 104 с расширением до четырех полос движения (от поселка Нижегородец до обхода Арзамаса). Благодаря реализации проекта время в пути от Нижнего Новгорода до платного автобана сократится.

Дорога

В настоящее время разрабатывается проектная документация по двум участкам: км 40 — км 52 и км 52 — км 77. Процедуры по выбору исполнителя на подготовку проекта капремонта участка км 77 — км 104 планируется провести в этом году, а завершение проектирования ожидается в начале 2023 года. Сроки выполнения строительно-монтажных работ будут определены после получения положительного заключения госэкспертизы и включения объектов в федеральную программу.

Данный проект является продолжением начатой ранее работы по развитию федеральной трассы Р-158 в Нижегородской области. В 2016—2019 гг. капитальный ремонт проводился на участке км 24 — км 40 (от пересечения с М-7 «Волга» до поселка Нижегородец).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября 2021 года в Ульяновской области открыли движение по десятикилометровому участку федеральной трассы Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск. Обновлённый десятикилометровый участок дороги (км 127 — км 128) проходит вдоль двух населённых пунктов Карсунского района и соединяет Ульяновскую область с Мордовией.

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