Киев, 19 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Вашингтон уже в «скорое время» всё-таки назначит своего посла на Украине, заявил 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я бы ожидал, что данное назначение состоится очень скоро», — сказал Блинкен, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, новый посол ему «очень хорошо знаком», и этот человек может показать знания о стране, в которой ему предстоит работать.

Напомним, с мая 2019 года в Киеве нет посла США. Вашингтон ограничивается содержанием в столице Украины временной поверенной по делам США в лице Кристины Квин.