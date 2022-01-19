Ставрополь, 19 января, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесен приговор подозреваемому в двойном убийстве. В совершении преступления обвинили местного жителя, ранее уже судимого за убийство двоих человек. Суд доказал, что из корыстных намерений в 2019 году он убил сожителя своей сестры и его мать.

Убийства

Злоумышленнику дали 24 года лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии особого режима, сообщили 19 января в пресс-службе краевой прокуратуры.

Из подробностей уголовного дела известно, что произошло преступление в феврале 2019 года. Злоумышленник решил поживиться денежными средствами, полученными от продажи жилья, принадлежавшего матери сожителя своей сестры. Он неожиданно приехал в гости к сестре и, напав на мужчину, и зарезал его. Позже он расправился с пришедшей домой матерью убитого.

После этого подозреваемый пытался найти деньги, но их не оказалось — женщине перевели их на счет в банке. Добычей преступника стали лишь сотовый телефон, ювелирные украшения и 600 рублей.

В процессе судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины. Однако коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт.