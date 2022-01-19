Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Ленинградской области число госпитализаций с диагнозом COVID-19 сохраняется на прежнем уровне, за минувшие сутки в коронавирусные стационары были доставлены 102 пациента. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Александр Погожев ИА REGNUM Пустой коридор в ковидном госпитале

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В настоящий момент стационары Ленобласти не нуждаются в развертывании дополнительных коек, так как из 1889 развернутых коек 539 — свободны (28,53%). Под пристальным наблюдением врачей сейчас проходят лечение 1350 пациентов, из которых 35 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Вместе с тем минувшие сутки в Ленобласти было выявлено 329 новых носителей коронавируса, что на 28 больше, чем сутками ранее. Наибольшее количество случаев отмечено в Кудрово (23), Всеволожске (16), Выборге, Киришах (по 15), Мурино (13), Кингисеппе (12), Гатчине, Тихвине (по 11), Сланцах (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти зафиксировано 106 543 случаев заражения коронавирусом. Из заболевших 97 968 человек выздоровели, в том числе 413 были выписаны накануне днем. Умерло 3099 пациентов с ковидом, в том числе семь летальных случаев зарегистрировали 18 января, что на две смерти больше, чем сутками ранее.