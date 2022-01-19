Нижневартовск, Югра, 19 января, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Нижневартовске вынесен приговор водителю, сбившему людей на автобусной остановке. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина и был тяжело травмирован мужчина, сообщает пресс-служба городского суда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусная остановка

Судом установлено, что подсудимый вечером 5 июня 2021 года, управляя автомобилем «Лада Гранта», со скоростью 125 км/ч на ул. Заводской Нижневартовска допустил занос автомобиля и совершил наезд на стоявших на остановке людей. После чего водитель скрылся с места происшествия.

В итоге погибла 63-летняя женщина, тяжёлые травмы получил 37-летний мужчина. Подсудимый признал вину в полном объёме.

Суд приговорил водителя по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде лишении права управлять транспортом на три года. Также с водителя в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 1,5 млн рублей.