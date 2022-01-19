Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 января 2022, 18:26 — REGNUM В Переславле-Залесском Ярославской области нетрезвый мужчина включил газ в духовке плиты, что чуть не привело к массовой гибели детей. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области.
Инцидент произошёл ночью 18 января 2022 года в коммунальной квартире, где находились трое несовершеннолетних. Спастись удалось чудом — внимание соседей привлёк звук разбивающегося окна.
Сейчас материалы проверки уже направлены в правоохранительные органы.