Лондон, 19 января, 2022, 18:15 — ИА Регнум. 32-летний форвард лондонского «Арсенала» и национальной сборной Габона по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг заразился коронавирусом. Эту информацию подтвердил главный тренер «канониров» Микель Артета.

Chensiyuan Пьер-Эмерик Обамеянг

«Он в Лондоне — он заразился коронавирусом, поэтому вернулся сюда. Будет ли он снова играть за «Арсенал»? Для начала нам нужно убедить, что здоровье игрока находится в наилучшем состоянии, а затем мы посмотрим, что произойдет», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету Обамеянга семь забитых мячей и две результативные передачи в пятнадцати матчах за «Арсенал» во всех турнирах. В 6 декабря 2021 года габонский нападающий не выходит на поле из-за конфликта с главным тренером.

Ранее сообщалось, что Обамеянг был лишен капитанской повязки за очередное нарушение дисциплины.