Москва, , 18:14 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России» просит Министерство образования РФ и губернаторов регионов обеспечить несовершеннолетних студентов бесплатными ПЦР-тестами для получения QR-кодов. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Координационного совета «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

«Силами наших активистов был проведен всероссийский мониторинг допуска несовершеннолетних студентов в высшие учебные заведения страны. Из 258 учебных заведений в 17 вузах 11 регионов нами были выявлены проблемные ситуации, связанные с недопуском несовершеннолетних студентов к очному образованию. Мы просим Министерство образования РФ и губернаторов ряда регионов разобраться в этой ситуации. В частности, мы предлагаем обеспечить несовершеннолетних студентов, которые не имеют возможности вакцинироваться, бесплатными ПЦР-тестами», — отметил Антон Демидов.

По его словам, «Молодая Гвардия Единой России» запускает федеральную горячую линию 8 — 495 653−8392, на которую могут обратиться студенты, сообщить об ущемлении их прав и поделиться информацией о том, как организован процесс допуска в высшие учебные заведения в связи с введением системы QR-кодов.

В ходе мониторинга проблемные ситуации были выявлены в Челябинской, Воронежской, Белгородской, Рязанской, Тамбовской, Курской, Ярославской, Амурской, Оренбургской, Пензенской областях, а также в Забайкальском крае.