Москва, , 18:14 — REGNUM Консультативный центр анестезиологии-реаниматологии — центр критических состояний открылся в Москве на базе скорой и медицинской помощи. Об этом 19 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

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В мэрии пояснили, что центр критических состояний является единой диспетчерской, координирующей оказание консультативной помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии городских стационаров, а также бригадам скорой помощи. В церемонии открытия принял участия мэр Москвы Сергей Собянин.

«В связи с распространением штамма омикрон нагрузка на все звенья медицинской системы растёт, особенно растёт нагрузка на кол-центры, справочную медицинскую систему 122, скорую помощь, поликлиники», — сказал мэр.

Он проинформировал об увеличении числа операторов центра 112, а также бригад скорой помощи. Собянин также анонсировал поставку дополнительных 200 автомобилей для парка скорой помощи.