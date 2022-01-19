Тегеран, , 18:12 — REGNUM Иран прекратит поставки природного газа в Турцию до конца января текущего года, сообщает 19 января турецкий газотранспортный оператор Botas.

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Уточняется, что приостановка поставок газа произойдёт по техническим причинам.

Иранская национальная газовая компания уведомила турецкую сторону, что из-за форс-мажорных технических обстоятельств поставки газа не смогут осуществляться в течение 10 дней с 20 января.

При этом в Botas отмечают, что уже 17 января поставки газа из Ирана сократились до 30% суточного контрактного объёма.

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