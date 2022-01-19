Тегеран, 19 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Иран прекратит поставки природного газа в Турцию до конца января текущего года, сообщает 19 января турецкий газотранспортный оператор Botas.

ИА REGNUM Иран

Уточняется, что приостановка поставок газа произойдёт по техническим причинам.

Иранская национальная газовая компания уведомила турецкую сторону, что из-за форс-мажорных технических обстоятельств поставки газа не смогут осуществляться в течение 10 дней с 20 января.

При этом в Botas отмечают, что уже 17 января поставки газа из Ирана сократились до 30% суточного контрактного объёма.