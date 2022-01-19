Вашингтон, , 18:11 — REGNUM PlayStation выложила в сеть новый сюжетный трейлер игры Horizon Forbidden West. Ролик был опубликован 19 января на YouTube-канале игрового подразделения Sony.

Horizon Forbidden West Скриншот с YouTube

Разработчики заявили, что в ролике длительностью около трёх минут показали «смесь игрового процесса и катсцен» (катсцена — кинематографическое видео на основе движка игры). В начале этого видео главная героиня рассказала, что побудило её отправиться на «запретный запад». Зрителям также показали ряд сюжетных моментов игры.

Напомним, релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года. Игра заняла первое место в список самых ожидаемых проектов PlayStation 2022 года, в него также попали «UNCHARTED: Наследие воров. Коллекция», Elden Ring и ещё 19 игр.

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