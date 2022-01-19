Москва, 19 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Число сотрудников Сбербанка, работающих удалённо, увеличится до 70%. Такое решение приняло руководство кредитного учреждения в связи со стремительным распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Оно вступит в силу уже завтра, 20 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отделение Сбербанка

Как отметили в пресс-службе Сбербанка, предполагается, что эта мера позволит минимизировать рост заболеваемости среди сотрудников кредитного учреждения и членов их семей.

Перевод на удалённый формат касается сотрудников, которые работают в офисах банка в Москве. Отделения Сбербанка продолжат обслуживать клиентов в штатном режиме. Подразделения Сбербанка в регионах будут принимать решения самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации на территории.