Бухарест, 19 января, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Специальная межведомственная комиссия по оплате труда при правительстве Румынии рассмотрит механизмы повышения зарплаты и увеличения социальных пособия для учителей румынских школ и средне-специальных учебных заведений. Об этом 19 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

(сс) Alexas Fotos Учитель

По словам министра труда Румынии Мариуса Будая, необходимо в экстренном порядке провести индексацию соответствующих выплат педагогам, чтобы избежать полного коллапса в системе образования.

Будай «Правительство обязано найти выход из сложившейся ситуации и обеспечить преподавателей бесперебойной высокой зарплатой».

В то же время, на вопрос, когда именно указанная комиссия приступит к своей работе, в правительстве Румынии не уточнили.

Напомним, 19 января тысячи учителей по всей Румынии провели предупредительную забастовку, требуя дополнительных социальных гарантий и повышения минимальной зарплаты в отрасли.

Акция продолжалась с 11:00 до 14:00 по местному времени. «Даже несколько часов сбоя в работе системы образования должны заставить официальный Бухарест обратить внимание на наши проблемы», — говорится в заявлении Румынского союза преподавателей SPIRU HARET.