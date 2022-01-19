Киев, 19 января, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Россия поплатится за эскалацию, и эти последствия будут для неё «калечащими», сообщает 19 января пресс-служба Госдепа США.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

«Калечащую» цену США вместе с союзниками и партнерами намерены взять с экономики России.

«Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену, пересмотрят присутствие НАТО в союзных странах и увеличат оборонную помощь Украине за пределами той, что ранее предоставлялась», — указано в заявлении пресс-службы Госдепа, опубликованном 19 января.

Кроме того, Блинкен пообещал Зеленскому рассказать об итогах консультаций России с США, НАТО и ОБСЕ.