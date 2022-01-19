Приштина, Сербия, 19 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Косово 19 января в результате исследования 9194 образцов выявили 2050 носителей коронавируса, признаны излечившимися 462 человека, за сутки в регионе не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Tiia Monto Сербская церковь. Косовска-Митровица

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 169 502 случая заражения, не считая сербского населения края, 159 371 пациент излечился, 2995 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже несколько месяцев суточная смертность меньше одного.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 5678. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в разы больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 798 225 человек, при этом произведено уже свыше 1 728 214 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 40 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.