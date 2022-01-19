Вашингтон, 19 января, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Группе геймеров удалось расшифровать руны на карте игры Elden Ring, для этого им потребовалось обратиться к людям, знакомым с редким китайским диалектом. Об этом 19 января сообщает портал GamesRadar.

Bandai Namco Elden Ring

В какой-то момент игроки поняли, что руны на карте — это письменные знаки, которые использует народность И (Yi). Авторы ролика отметили, что расшифровка надписей была непростым делом, поскольку на этом диалекте говорит очень малый процент жителей Китая. Они пришли к выводу, что руны были нанесены на карту её первоначальным владельцем.

Напомним, релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года, реализацией проекта занимается студия FromSoftware и геймдизайнер Хидэтака Миядзаки, в нём также принимает участие автор «Игры престолов» Джордж Мартин. Ранее разработчики провели закрытое тестирование игры.