София, , 17:55 — REGNUM Известный болгарский кулинар и телеведущий Андре Токев приговорен к семи месяцам тюремного заключения за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом 19 января пишет софийская газета «Сега».

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Согласно официальной информации, Токев полностью признал свою вину в том, что в ноябре прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП в центре болгарской столицы. По сведениям Софийского районного суда, вынесшего приговор, обвиняемый активно сотрудничал со следствием и заключил с прокуратурой соглашение, обеспечивающее смягчение наказания.

Ранее Токев отбывал трехмесячное условное наказание, вынесенное ему судом Варны опять-таки за «пьяное вождение». Поскольку повторное правонарушение было совершено во время испытательного срока, к указанным семи месяцам добавляются предыдущие 62 дня. Тем не менее, софийское правосудие вычло из общего срока наказания два месяца, которые кулинар провел под домашним арестом.

Кроме того, Токев лишен водительских прав на полтора года и обязан выплатить штраф в размере 450 левов ($260) и судебные издержки в сумме 553 лева ($320).