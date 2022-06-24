Москва, 16 мая, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Возможное участие Китая в конференции по Украине в Швейцарии, несмотря на взвешенную позицию Пекина по украинскому кризису, не повлияет на результативность этой встречи. Об этом 16 мая в беседе с «Известиями» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ТАСС/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire

«Сбалансированный подход китайцев любую конференцию может только облагородить, с нашей точки зрения, но это не добавит результативности именно этому мероприятию», ― подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что сам по себе саммит вряд ли можно расценивать как какую-то серьёзную попытку нащупать пути к урегулированию.

«Это невозможно, потому что сам по себе состав участников… То есть без России обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно», ― сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера выразил мнение, что, скорее всего, это будет такая пустая схоластика без перспектив получить хоть какой-то осязаемый результат. Именно так Россия и относится к этой конференции, заключил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, конференция по Украине состоится в швейцарском Бюргенштоке 15 и 16 июня. МИД страны объявил, что не будет приглашать на мероприятие Россию. Министерство объяснило это тем, что от российской стороны якобы были заявления о нежелании участвовать в переговорах.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в тот же день призвала партнёров Москвы не участвовать в саммите, запланированном в Швейцарии. Она подчеркнула, что это провокационное мероприятие нацелено на противостояние с Россией, а не на мир.

Глава МИД Сергей Лавров 5 мая заявил, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского. Лавров 13 мая назвал запланированную в Швейцарии конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

Первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов 12 мая заявил, что переговоры по Украине без России будут фикцией. Он назвал эту конференцию посиделками и отметил, что многие из приглашённых политиков не хотят туда ехать.