Тверь, , 17:52 — REGNUM Капитальный ремонт девяти объектов теплоэнергетического комплекса планируется провести в семи муниципальных образованиях Тверской области в 2022 году за счёт средств регионального бюджета. Вопрос обсуждался 19 января на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Одним из критериев при выборе объектов является снижение себестоимости предоставляемых услуг за счет сокращения теплопотери. Второй аспект — модернизация изношенных сетей. Также мы продолжаем работу по консолидации коммунальных активов в государственную собственность Тверской области. Наша задача — принять меры для обеспечения устойчивого тепло-, водо‑ и электроснабжения потребителей», — прокомментировал губернатор журналистам по итогам заседания.

Как сообщается, в текущем году до начала нового осенне-зимнего периода запланирован ремонт трёх котельных и шести участков тепловых сетей общей протяжённостью 3,6 км.

Муниципалитеты Тверской области с 2017 года получают региональную поддержку для повышения надёжности системы теплоснабжения. Также власти региона ведут последовательную работу по консолидации коммунальных активов — в целях обеспечения системного подхода к модернизации, реконструкции теплоэнергетического и генерирующего оборудования.

В 2022 году поддержку для проведения капремонта объектов теплоснабжения получат ЗАТО «Озерный», Вышневолоцкий городской округ, Торжокский, Торопецкий и Фировский районы, Лесной и Спировский муниципальные округа. Проведение работ поможет снизить аварийность на сетях и котельных и, соответственно, сократить себестоимость отпускаемой тепловой энергии, повысить надежность теплоснабжения для жителей муниципалитетов Тверской области.

На заседании Игорь Руденя поручил министерству энергетики и ЖКХ Тверской области представить предложения по проведению ремонтов на дополнительных объектах теплоэнергетики в муниципалитетах.