Сурхахи, Ингушетия, , 17:58 — REGNUM В Ингушетии 19 января прошли оперативные мероприятия в селении Сурхахи. В одном из частных домовладений провели обыски, после которых задержали мужчину, являвшегося членом влиятельной баталхаджинской секты, пишет «Интерфакс».

Обыск RobillardMichel

По данным информагентства, оперативные мероприятия и задержание могут быть связаны с произошедшим 31 декабря 2021 года инцидентом в сельском поселении Троицкое Сунженского района. Ночью был обстрелян дом родного брата экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. При этом никто не пострадал.

Задержанный сегодня мужчина является админом нескольких информационных пабликов в соцсетях. Он также родственник водителя, пострадавшего при покушении на Ибрагима Белхароева — правнука известного в республике религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхароева. Его убили при обстреле машины в 2018 году в городе Назрани. При этом получил ранения водитель Або Аушев.