Кишинёв, , 17:50 — REGNUM Решение ввести режим ЧП в Молдавии принято исполнительной властью республики. Об этом сообщили 19 января в пресс-службе молдавского правительства. Введение чрезвычайного положения вызвано газовым кризисом.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

По словам премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы, решение о введении режима ЧП в республике одобрено министрами. Чрезвычайное положение будет длиться 60 дней.

Теперь это решение должен утвердить парламент Молдавии, а затем уже действовать начнёт комиссия по чрезвычайным ситуациям страны: будут приняты меры для бесперебойного снабжения газом потребителей страны.

Таким образом Кишинёв отреагировал на уведомление Газпрома о приостановлении газовых поставок в Молдавию в случае сохранения «Молдовагазом» задолженности за текущее потребление газа.

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