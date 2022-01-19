Тверь, , 17:49 — REGNUM Работы по капитальному ремонту планируется провести во всех школах Тверской области до 2024 года. Предложения по расширению государственной программы «Развитие образования Тверской области» на 2019−2024 годы для модернизации школ Верхневолжья были рассмотрены 19 января на заседании правительства региона. Его провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили в пресс-службе облправительства.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Работа по обновлению школ проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что развитие школ — это значимый показатель эффективности работы власти на региональном и муниципальном уровне. Современные школы — это одно из ключевых условий для обеспечения качественного образования и воспитания школьников, вне зависимости от места проживания», — сказал Игорь Руденя.

В 2022 и 2023 году из федерального бюджета на модернизацию школ Тверской области дополнительно направлено 836 млн рублей, при этом общий объем финансирования государственной программы после внесения изменений составляет 32,8 млрд рублей. Средства будут направлены на модернизацию школ региона — проведение капитальных ремонтов, обновление материально-технической базы, благоустройство.

На заседании было принято решение включить в госпрограмму проект по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022−2026 годы. Ключевыми участниками проекта станут учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с населением менее 50 тысяч человек. В первоочередной план модернизации вошли 13 школ региона: школа №18 Твери, школа поселка Изоплит Конаковского района, школа №1 Зубцова, школа №3 Нелидово, школа №3 Андреаполя, Пеновская, Фировская, Оленинская средние школы. Кроме того, в программу включены Вышневолоцкая гимназия №2, Николо-Поточинская школа Кесовогорского района, а также школа №12 Бологого, школа №2 поселка Лыкошино и Хотиловская школа Бологовского района. По поручению губернатора перечень учреждений, где пройдет модернизация, будет расширен.

Выделенные субсидии могут быть направлены на обновление кровли, фасадов, потолков, полов и перекрытий, замену окон, дверей, входных групп, модернизацию систем вентиляции, пожаротушения, отопления, водоснабжения и канализации, реконструкцию фундамента, цоколя, лестниц и крыльца, а также штукатурные, облицовочные и малярные работы.

Губернатор также дал поручение проконтролировать качество проводимых работ и сроки их выполнения.

Всего в Тверской области в рамках национального проекта «Образование» до 2024 года капитальный ремонт пройдет в 545 зданиях образовательных учреждений региона. В школах Верхневолжья будет создано более 353 центров «Точка роста», не менее 12 школьных Кванториумов и центров IT-куб. Будет закуплено школьное оборудование для детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащены порядка 14,3 тыс. новых мест дополнительного образования, а также продолжено развитие цифровой образовательной среды.