Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга усилят совместную работу по проработке пятого и шестого этапов строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом 19 января сообщили в пресс-службе областной администрации по итогам совместного заседании правительств соседствующих регионов.

Lenobl.ru Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и губернатор Петербурга Александр Беглов

Речь идёт про будущее подключение ШМСД к Мурманскому и Колтушскому шоссе, проходящим по территории Ленобласти.

«Для нас главное, что логичным продолжением ШМСД будет подъезд ко Всеволожску от Колтушского шоссе. Эта дорога даст новый выезд из Всеволожского района. Отмечу, что область уже зарезервировала участки под стройку скоростной магистрали на своей территории», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

ШМСД — шестиполосная платная магистраль общей протяженностью 27,4 км. Она начнется от ЗСД в Петербурге и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к КАД севернее города Кудрово (Ленобласть), далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»). Первым этапом строительства ШМСД станет возведение Витебской транспортной развязки.