Киев, 19 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО

Об этом украинский президент сообщил 19 января на своей странице в Twitter.

По его словам, Столтенберг намекнул, что «двери НАТО остаются открытыми», а также посулил Украине возможность участия в июньском саммите Североатлантического альянса.

«Поговорил по телефону с @jensstoltenberg. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!» — написал Зеленский.