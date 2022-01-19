Зеленский заявил, что Столтенберг пообещал ему «открытую дверь»
Киев, 19 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
President.gov.ua
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО
Об этом украинский президент сообщил 19 января на своей странице в Twitter.
По его словам, Столтенберг намекнул, что «двери НАТО остаются открытыми», а также посулил Украине возможность участия в июньском саммите Североатлантического альянса.
«Поговорил по телефону с @jensstoltenberg. Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия по стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной!» — написал Зеленский.